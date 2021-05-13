Вальядолид - Вильярреал 13 Мая обзор матча Дата публикации: 13-05-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Вальядолид - Вильярреал, который состоялся 13 Мая 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2020/2021, 36-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Вальядолид - Вильярреал (13.05.2021) | Чемпионат Испании 2020/21

13 Мая 2021

Футбол - Чемпионат Испании... 13 Мая 2021Футбол - Чемпионат Испании...

Вальядолид - Вильярреал смотреть онлайн 08.02.2020

Футбол | Чемпионат Испании 2019/20 | 23-й тур

Смотреть онлайн прямую видео... Футбол | Чемпионат Испании 2019/20 | 23-й турСмотреть онлайн прямую видео...

Вальядолид – Вильярреал обзор матча (08.02.2019)

8 февраля 2019 | Футбол | Чемпионат Испании 2018/19 | 23-й тур... 8 февраля 2019 | Футбол | Чемпионат Испании 2018/19 | 23-й тур...

Вильярреал - Вальядолид обзор матча (30.09.2018)

30 сентября 2018 | Футбол | Чемпионат Испании 2018/19 | 7-й тур... 30 сентября 2018 | Футбол | Чемпионат Испании 2018/19 | 7-й тур...