Кротоне - Верона 13 Мая обзор матча
Дата публикации: 14-05-2021
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Кротоне - Верона, который состоялся 13 Мая 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2020/2021, 36-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.
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Кротоне - Верона 13 мая прямая трансляция
Стадион: Эцио Шида (Кротоне, Италия), вместимость: 9631 13 Мая 2021, Четверг. 21:45 МСК. Серия А , 36-й тур Главный судья: Лука Массими (Италия)...
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