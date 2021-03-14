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Динамо Киев - Заря 13 Мая обзор матча

Дата публикации: 13-05-2021

Динамо Киев - Заря обзор 13.05.2021 Кубок Украины

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Динамо Киев - Заря, который состоялся 13 Мая 2021 года, в рамках турнира: Кубок Украины 2020/2021, Финал. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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