Челси - Лестер 15 Мая обзор матча Дата публикации: 15-05-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Челси - Лестер, который состоялся 15 Мая 2021 года, в рамках турнира: Кубок Англии 2020/2021, Финал. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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