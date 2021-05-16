Динамо Москва - ЦСКА 16 Мая обзор матча
Дата публикации: 16-05-2021
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Динамо Москва - ЦСКА, который состоялся 16 Мая 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2020/2021, 30-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.
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