  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Онлайн трансляции
Понедельник 17 мая

21:45  it Верона - Болонья
Свернуть список

Милан - Кальяри 16 Мая обзор матча

Дата публикации: 17-05-2021

Милан - Кальяри обзор 16.05.2021 Серия А

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Милан - Кальяри, который состоялся 16 Мая 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2020/2021, 37-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

Похожие новости:

  • Смотреть онлайн Чемпионат Италии 2011-12 / 20-й тур / Милан - Кальяри
    Смотреть онлайн Чемпионат Италии 2011-12 / 20-й тур / Милан - Кальяри
    Год выпуска: 2012 Вид спорта: Футбол Комментарий: Профессиональный(Черданцев) Язык комментариев: русский...
  • Смотреть онлайн Милан - Кальяри &#124; Чемпионат Италии 2010-11 &#124; 37-й тур
    Смотреть онлайн Милан - Кальяри &#124; Чемпионат Италии 2010-11 &#124; 37-й тур
    Год выпуска: 2011 Вид спорта: Футбол Продолжительность: 00:49:03 + 00:51:22 Комментарий: Профессиональный (одноголосый) Язык комментариев: русский,...
  • Милан - Кальяри обзор матча (21.03.2015)
    Милан - Кальяри обзор матча (21.03.2015)
    21 марта 2015 | Чемпионат Италии 2014/2015 ...
  • Смотреть онлайн Чемпионат Италии 2010-11 / 18-й тур / Кальяри - Милан
    Смотреть онлайн Чемпионат Италии 2010-11 / 18-й тур / Кальяри - Милан
    Год выпуска: 2010 Вид спорта: Футбол Продолжительность: 00:50:42 + 00:50:16 Комментарий: Профессиональный (одноголосый) Язык комментариев: русский,...
  • Милан - Кальяри - Онлайн видео трансляция
    Милан - Кальяри - Онлайн видео трансляция
    Футбол | Чемпионат Италии 2013/14 | 02-й тур  Смотреть онлайн Милан - Кальяри | Прямая видео трансляция матча  Начало 01.09.2013 в...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close