Дижон - Нант 16 Мая обзор матча Дата публикации: 17-05-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Дижон - Нант, который состоялся 16 Мая 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2020/2021, 37-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Дижон - Нант 16 мая прямая трансляция

Стадион: Гастон Жерар (Дижон, Франция), вместимость: 15995 16 Мая 2021, Воскресенье. 22:00 МСК. Лига 1, 37-й тур Главный судья: Карим Абед (Франция)... Стадион: Гастон Жерар (Дижон, Франция), вместимость: 15995 16 Мая 2021, Воскресенье. 22:00 МСК. Лига 1, 37-й тур Главный судья: Карим Абед (Франция)...

Дижон - Лилль (10.02.2021) | Кубок Франции 2020/21

10 Февраля 2021

Футбол - Кубок Франции... 10 Февраля 2021Футбол - Кубок Франции...

Марсель - Дижон (04.04.2021) | Чемпионат Франции 2020/21

4 Апреля 2021

Футбол - Чемпионат Франции... 4 Апреля 2021Футбол - Чемпионат Франции...

Монако - Дижон (11.04.2021) | Чемпионат Франции 2020/21

11 Апреля 2021

Футбол - Чемпионат Франции... 11 Апреля 2021Футбол - Чемпионат Франции...