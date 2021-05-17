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Бордо - Ланс 16 Мая обзор матча

Дата публикации: 17-05-2021

Бордо - Ланс обзор 16.05.2021 ФПЛ

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Бордо - Ланс, который состоялся 16 Мая 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2020/2021, 37-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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