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Брайтон - Манчестер Сити 18 Мая обзор матча

Дата публикации: 18-05-2021

Брайтон - Манчестер Сити обзор 18.05.2021 АПЛ

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Брайтон - Манчестер Сити, который состоялся 18 Мая 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2020/2021, 37-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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