Леванте - Кадис 21 Мая обзор матча
Дата публикации: 22-05-2021
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Леванте - Кадис, который состоялся 21 Мая 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2020/2021, 38-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.
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