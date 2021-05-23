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Интер - Удинезе 23 Мая обзор матча

Дата публикации: 23-05-2021

Интер - Удинезе обзор 23.05.2021 Серия А

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Интер - Удинезе, который состоялся 23 Мая 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2020/2021, 38-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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