Наполи - Верона 23 Мая обзор матча
Дата публикации: 24-05-2021
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Наполи - Верона, который состоялся 23 Мая 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2020/2021, 38-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.
Похожие новости:
Наполи - Верона обзор матча (18.05.2014)
18 мая 2014 | Чемпионат Италии 2013/14 | 38 тур...
18 мая 2014 | Чемпионат Италии 2013/14 | 38 тур...
Наполи - Верона смотреть онлайн видео трансляция
Футбол | Чемпионат Италии 2013/14 | Серия А | 38-й тур Смотреть онлайн прямую видео трансляцию матча Наполи - Верона Начало 18...
Футбол | Чемпионат Италии 2013/14 | Серия А | 38-й тур Смотреть онлайн прямую видео трансляцию матча Наполи - Верона Начало 18...
Наполи - Верона обзор матча (26.10.2014)
26 октября 2014 | Чемпионат Италии 2014/15...
26 октября 2014 | Чемпионат Италии 2014/15...
Верона - Наполи обзор матча (12.01.2014)
12 января 2013 | Чемпионат Италии 2013/14 | 19-й тур...
12 января 2013 | Чемпионат Италии 2013/14 | 19-й тур...
Наполи – Верона обзор матча (16.12.2015)
16 декабря 2015 | Кубок Италии 2015/2016...
16 декабря 2015 | Кубок Италии 2015/2016...