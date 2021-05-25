Швейцария - Швеция 25 Мая обзор матча Дата публикации: 25-05-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Швейцария - Швеция, который состоялся 25 Мая 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира по хоккею 2021. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных шайб, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Молодежный чемпионат мира 2013 (U-20), группа A: Швеция - Швейцария

28 декабря 2012 Хоккей - Молодёжный Чемпионат Мира 2013 Язык комментариев - Русский... 28 декабря 2012 Хоккей - Молодёжный Чемпионат Мира 2013 Язык комментариев - Русский...

Хоккей: Чемпионат мира 2012 / Группа H / США - Швейцария

Дата матча: 15.05.2012 г. Вид спорта: хоккей Участники: Финляндия - США Комментарий: профессиональный Язык комментариев: русский (Александр Ткачёв)... Дата матча: 15.05.2012 г. Вид спорта: хоккей Участники: Финляндия - США Комментарий: профессиональный Язык комментариев: русский (Александр Ткачёв)...

Хоккей: Чемпионат мира 2012 / Группа S / Швеция - Латвия

Дата матча: 15.05.2012 г. Вид спорта: хоккей Участники: Швеция - Латвия Комментарий: профессиональный Язык комментариев: русский (Сергей Гимаев,... Дата матча: 15.05.2012 г. Вид спорта: хоккей Участники: Швеция - Латвия Комментарий: профессиональный Язык комментариев: русский (Сергей Гимаев,...

Смотреть онлайн Швейцария - США | Чемпионат мира по хоккею 2011 | Группа F | 3-й тур

Год выпуска: 2011 Вид спорта: Хоккей с шайбой Участники: Швейцария - США Комментарий: Профессиональный (многоголосый) Язык комментариев: Григорий... Год выпуска: 2011 Вид спорта: Хоккей с шайбой Участники: Швейцария - США Комментарий: Профессиональный (многоголосый) Язык комментариев: Григорий...