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Чехия - Великобритания 29 Мая обзор матча

Дата публикации: 29-05-2021

Чехия - Великобритания обзор 29.05.2021 ЧМ-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Чехия - Великобритания, который состоялся 29 Мая 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира по хоккею 2021. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных шайб, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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    Стадион: Олимпийский спортивный центр (Рига, Латвия), вместимость: 6000 29 Мая 2021, Суббота. 12:15 МСК. ЧМ-2021...
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