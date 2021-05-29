Словакия - Дания 29 Мая обзор матча
Дата публикации: 29-05-2021
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Словакия - Дания, который состоялся 29 Мая 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира по хоккею 2021. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных шайб, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Похожие новости:
Словакия - Дания 29 мая прямая трансляция
Стадион: Олимпийский спортивный центр (Рига, Латвия), вместимость: 6000 29 Мая 2021, Суббота. 20:15 МСК. ЧМ-2021...
Стадион: Олимпийский спортивный центр (Рига, Латвия), вместимость: 6000 29 Мая 2021, Суббота. 20:15 МСК. ЧМ-2021...
Россия - Словакия смотреть онлайн | Чемпионат мира 2011 | Группа А | 3-й тур
Год выпуска: 2011 Вид спорта: Хоккей с шайбой Участники: Россия - Словакия Комментарий: Профессиональный (многоголосый) Язык комментариев: Андрей...
Год выпуска: 2011 Вид спорта: Хоккей с шайбой Участники: Россия - Словакия Комментарий: Профессиональный (многоголосый) Язык комментариев: Андрей...
Смотреть онлайн Чемпионат Мира 2012 (U-20) / Группа А / 2-й тур / Россия - Словакия
Год выпуска: 2011 Вид спорта: Хоккей Комментарий: Профессиональный (одноголосый) Язык комментариев: русский, Юрий Розанов...
Год выпуска: 2011 Вид спорта: Хоккей Комментарий: Профессиональный (одноголосый) Язык комментариев: русский, Юрий Розанов...
Смотреть онлайн Финляндия - Словакия | Чемпионат мира 2011 | Группа E | 2-й тур /
Год выпуска: 2011 Вид спорта: Хоккей с шайбой Участники: Финляндия - Словакия Комментарий: Профессиональный (многоголосый) Язык комментариев:...
Год выпуска: 2011 Вид спорта: Хоккей с шайбой Участники: Финляндия - Словакия Комментарий: Профессиональный (многоголосый) Язык комментариев:...
Словакия – Дания смотреть онлайн 09.05.2017
Хоккей | Чемпионат Мира 2017 | Групповой этап Смотреть онлайн прямую видео трансляцию матча Словакия – Дания Начало 09 мая...
Хоккей | Чемпионат Мира 2017 | Групповой этап Смотреть онлайн прямую видео трансляцию матча Словакия – Дания Начало 09 мая...