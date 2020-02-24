Манчестер Сити - Челси 29 Мая обзор матча Дата публикации: 30-05-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Манчестер Сити - Челси, который состоялся 29 Мая 2021 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2020/2021, Финал. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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