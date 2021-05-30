Швеция - Словакия 30 Мая обзор матча
Дата публикации: 30-05-2021
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Швеция - Словакия, который состоялся 30 Мая 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира по хоккею 2021. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных шайб, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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