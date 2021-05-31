Нидерланды - Франция 31 Мая обзор матча Дата публикации: 31-05-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Нидерланды - Франция, который состоялся 31 Мая 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Европы 2021, 1/4 Финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Нидерланды U21 - Франция U21 (31.05.2021) | Чемпионат Европы 2021

31 Мая 2021

Футбол - Чемпионат Европы U21... 31 Мая 2021Футбол - Чемпионат Европы U21...

Молодежный (U-21) чемпионат Европы. Все четвертьфинальные пары

На проходящем в Венгрии и Словении финальном турнире молодежного чемпионата Европы завершилась первая стадия — групповой турнир, по итогам которого... На проходящем в Венгрии и Словении финальном турнире молодежного чемпионата Европы завершилась первая стадия — групповой турнир, по итогам которого...

Нидерланды U21 - Франция U21 31 мая прямая трансляция

Стадион: Божик-Арена (Будапешт, Венгрия), вместимость: 8200 31 Мая 2021, Понедельник. 19:00 МСК. U21 ЧЕ-2021, 1/4 Финала... Стадион: Божик-Арена (Будапешт, Венгрия), вместимость: 8200 31 Мая 2021, Понедельник. 19:00 МСК. U21 ЧЕ-2021, 1/4 Финала...

Франция – Нидерланды обзор матча (05.03.2014)

05 марта 2014 | Товарищеский матч 2014... 05 марта 2014 | Товарищеский матч 2014...