Дания - Германия 31 Мая обзор матча Дата публикации: 01-06-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Дания - Германия, который состоялся 31 Мая 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Европы 2021, 1/4 Финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Чемпионат Европы 2012 / Группа B / 3-й тур / Дания - Германия

Вид спорта: Футбол Участники: Дания - Германия Дата/Год выпуска: 17/06/2012 Язык комментариев: Русский (Александр Ткачев)... Вид спорта: Футбол Участники: Дания - Германия Дата/Год выпуска: 17/06/2012 Язык комментариев: Русский (Александр Ткачев)...

Молодежный (U-21) чемпионат Европы. Все четвертьфинальные пары

На проходящем в Венгрии и Словении финальном турнире молодежного чемпионата Европы завершилась первая стадия — групповой турнир, по итогам которого... На проходящем в Венгрии и Словении финальном турнире молодежного чемпионата Европы завершилась первая стадия — групповой турнир, по итогам которого...

Смотреть онлайн Чемпионат Европы 2012: Германия – Дания прямая трансляция

Футбол | Чемпионат Европы 2012 Смотреть онлайн Германия – Дания | Прямая видео трансляция матча Начало 17.06.2012 в 22:45... Футбол | Чемпионат Европы 2012 Смотреть онлайн Германия – Дания | Прямая видео трансляция матча Начало 17.06.2012 в 22:45...

Смотреть онлайн Чемпионат Европы 2011 (U21) | Группа А | 1-й тур | Дания - Швейцария

Дата игры: 11/06/2011 Участники: Дания - Швейцария Комментарий: русский (А.Дмитриев)... Дата игры: 11/06/2011 Участники: Дания - Швейцария Комментарий: русский (А.Дмитриев)...