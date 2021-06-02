Польша - Россия 1 Июня обзор матча
Дата публикации: 02-06-2021
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Польша - Россия, который состоялся 31 Мая 2021 года, в рамках турнира: Товарищеский матч 2021. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Похожие новости:
Польша - Россия 1 июня прямая трансляция
Стадион: Мейски (Вроцлав, Польша), вместимость: 42771 1 Июня 2021, Вторник. 21:45 МСК. Товарищеский матч 2021...
Стадион: Мейски (Вроцлав, Польша), вместимость: 42771 1 Июня 2021, Вторник. 21:45 МСК. Товарищеский матч 2021...
Товарищеский матч 2013 / Зенит (Россия) - Гурник (Польша)
31 января 2013 Футбол - Товарищеский матч 2013 Комментирует матч Федор Погорелов и Алексей Игонин...
31 января 2013 Футбол - Товарищеский матч 2013 Комментирует матч Федор Погорелов и Алексей Игонин...
Смотреть онлайн Отборочный матч Чемпионата Европы 2013 (U21) / Группа 6 / 2-й тур / Польша U21 - Россия U21
Год выпуска: 2011 Вид спорта: Футбол Участники: Польша U21, Россия U21 Комментарий: Профессиональный (одноголосый) Язык комментариев: Русский...
Год выпуска: 2011 Вид спорта: Футбол Участники: Польша U21, Россия U21 Комментарий: Профессиональный (одноголосый) Язык комментариев: Русский...
Смотреть онлайн Товарищеский матч 2011 / Россия-2 - Россия U-21
Год выпуска: 2011 Вид спорта: Футбол Комментарий: Профессиональный Язык комментариев: Русский...
Год выпуска: 2011 Вид спорта: Футбол Комментарий: Профессиональный Язык комментариев: Русский...
Товарищеский матч 2012 / Олимпиакос (Греция) - Спартак (Россия)
Год выпуска: 2012 Вид спорта: Футбол Участники: Олимпиакос (Греция) - Спартак (Россия) Комментарий: Профессиональный Язык комментариев: греческий...
Год выпуска: 2012 Вид спорта: Футбол Участники: Олимпиакос (Греция) - Спартак (Россия) Комментарий: Профессиональный Язык комментариев: греческий...