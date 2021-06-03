Германия - Дания 2 Июня обзор матча Дата публикации: 03-06-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Германия - Дания, который состоялся 2 Июня 2021 года, в рамках турнира: Товарищеский матч 2021. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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