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Турция - Молдавия 3 Июня обзор матча

Дата публикации: 03-06-2021

Турция - Молдавия обзор 03.06.2021 Товарищеский матч

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Турция - Молдавия, который состоялся 3 Июня 2021 года, в рамках турнира: Товарищеский матч 2021. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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