Испания U21 - Португалия U21 3 Июня обзор матча Дата публикации: 03-06-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Испания U21 - Португалия U21, который состоялся 3 Июня 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Европы 2021 U21, 1/2 Финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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Испания U21 - Португалия U21 3 июня прямая трансляция

Стадион: Людски врт (Марибор, Словения), вместимость: 12994 3 Июня 2021, Четверг. 19:00 МСК. Чемпионат Европы U21 2021, 1/2 Финала... Стадион: Людски врт (Марибор, Словения), вместимость: 12994 3 Июня 2021, Четверг. 19:00 МСК. Чемпионат Европы U21 2021, 1/2 Финала...

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