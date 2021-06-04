  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Россия - Канада 3 Июня обзор матча

Дата публикации: 04-06-2021

Россия - Канада обзор 03.06.2021 ЧМ-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Россия - Канада, который состоялся 3 Июня 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира по хоккею 2021. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных шайб, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Социальные комментарии Cackle

Похожие новости:

  • Смотреть онлайн Россия - Канада &#124; Чемпионат мира по хоккею 2011 &#124; 1/4 финала
    Смотреть онлайн Россия - Канада &#124; Чемпионат мира по хоккею 2011 &#124; 1/4 финала
    Вид спорта: Хоккей Участники: Россия - Канада Дата/Год выпуска: 12.05.2011 Язык комментариев: русский, Двухголосный (Кузнецов, Голованов)...
  • Смотреть хоккей онлайн: Канада - Россия - прямая трансляция Чемпионат Мира 2012
    Смотреть хоккей онлайн: Канада - Россия - прямая трансляция Чемпионат Мира 2012
    Хоккей | Молодежный чемпионат мира 2013 | Матч за 3-е место Смотреть онлайн Канада - Россия | Прямая видео трансляция матча Начало 05.01.2013 в 13:00...
  • Смотреть хоккей онлайн: Россия - Канада - прямая трансляция Чемпионат Мира 2012
    Смотреть хоккей онлайн: Россия - Канада - прямая трансляция Чемпионат Мира 2012
    Хоккей | Молодежный чемпионат мира 2013 |Групповой этап Смотреть онлайн Россия - Канада | Прямая видео трансляция матча Начало 31.12.2012 в 18:00...
  • Хоккей: Чемпионат мира 2012, группа H: Финляндия - Канада
    Хоккей: Чемпионат мира 2012, группа H: Финляндия - Канада
    Дата матча: 11.05.2012 г. Вид спорта: хоккей Участники: Швейцария - Канада Комментарий: профессиональный Язык комментариев: русский (Александр Ткачёв)...
  • Смотреть онлайн ЧМ-08.Финал.Россия — Канада
    Смотреть онлайн ЧМ-08.Финал.Россия — Канада
    Год выпуска: 2008 Вид спорта: Хоккей Продолжительность: 02:24:36 Комментарий: Профессиональный (двухголосый) Язык комментариев: Русский Комментаторы:...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close