Уругвай - Парагвай 4 Июня обзор матча
Дата публикации: 04-06-2021
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Уругвай - Парагвай, который состоялся 4 Июня 2021 года, в рамках турнира: Отборочный турнир к Чемпионату Мира 2022, 7-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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