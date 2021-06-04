Чехия - Албания 8 Июня обзор матча
Дата публикации: 08-06-2021
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Чехия - Албания, который состоялся 8 Июня 2021 года, в рамках турнира: Товарищеский матч 2021. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Похожие новости:
Чехия - Албания 8 июня прямая трансляция
Стадион: Дженерали Арена - Летна (Прага, Чехия), вместимость: 20854 8 Июня 2021, Вторник. 21:15 МСК. Товарищеский матч 2021...
Стадион: Дженерали Арена - Летна (Прага, Чехия), вместимость: 20854 8 Июня 2021, Вторник. 21:15 МСК. Товарищеский матч 2021...
Уэльс - Албания (05.06.2021) | Товарищеский матч 2021
5 Июня 2021
Футбол - Товарищеский матч 2021...
5 Июня 2021
Футбол - Товарищеский матч 2021...
Смотреть онлайн Товарищеский матч 2011 | Аргентина - Албания | 21.06.2011
Год выпуска: 2011 Вид спорта: Футбол Продолжительность: 01:40:51 Комментарий: Профессиональный Язык комментариев: итальянский...
Год выпуска: 2011 Вид спорта: Футбол Продолжительность: 01:40:51 Комментарий: Профессиональный Язык комментариев: итальянский...
Италия - Чехия (04.06.2021) | Товарищеский матч 2021
4 Июня 2021
Футбол - Товарищеский матч 2021...
4 Июня 2021
Футбол - Товарищеский матч 2021...
Албания – Франция обзор матча (13.06.2015)
13 июня 2015 | Товарищеский матч 2015 ...
13 июня 2015 | Товарищеский матч 2015 ...