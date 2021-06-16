Финляндия - Россия 16 Июня обзор матча Дата публикации: 16-06-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Финляндия - Россия, который состоялся 16 Июня 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Европы 2020, Финальный раунд 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Смотреть онлайн баскетбол: Финляндия – Россия (мужчины) прямая трансляция

Баскетбол | Чемпионат Европы | Смотреть онлайн Финляндия – Россия | Прямая видео трансляция матча Начало 08.09.2011 в 19:00 ... Баскетбол | Чемпионат Европы | Смотреть онлайн Финляндия – Россия | Прямая видео трансляция матча Начало 08.09.2011 в 19:00 ...

Смотреть онлайн Финляндия - Россия | Чемпионат мира по хоккею 2011 | 1/2 финала

Год выпуска: 2011 Вид спорта: Хоккей с шайбой Участники: Финляндия - Россия Комментарий: Профессиональный (многоголосый) Язык комментариев: русский,... Год выпуска: 2011 Вид спорта: Хоккей с шайбой Участники: Финляндия - Россия Комментарий: Профессиональный (многоголосый) Язык комментариев: русский,...

Еврохоккейтур 2012-13 / Кубок Карьяла / Россия — Финляндия

Дата матча: 07.11.2012 г. Вид спорта: хоккей Участники: Россия — Финляндия Язык комментариев: русский (Александр Ткачёв, Сергей Гимаев)... Дата матча: 07.11.2012 г. Вид спорта: хоккей Участники: Россия — Финляндия Язык комментариев: русский (Александр Ткачёв, Сергей Гимаев)...

Смотреть онлайн Молодежный чемпионат мир U20 / 1/4 финала / Финляндия - Россия

Вид спорта: Хоккей Дата/Год выпуска: 03.01.2011 Язык комментариев: Русский (Розанов, Крабу)... Вид спорта: Хоккей Дата/Год выпуска: 03.01.2011 Язык комментариев: Русский (Розанов, Крабу)...