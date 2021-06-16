Свернуть список

Италия - Швейцария 16 Июня обзор матча

Дата публикации: 16-06-2021

Италия - Швейцария обзор 16.06.2021 ЧЕ-2020

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Италия - Швейцария, который состоялся 16 Июня 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Европы 2020, Финальный раунд 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Социальные комментарии Cackle

Похожие новости:

  • Молодежный (U-21) чемпионат Европы. Все четвертьфинальные пары
    Молодежный (U-21) чемпионат Европы. Все четвертьфинальные пары
    На проходящем в Венгрии и Словении финальном турнире молодежного чемпионата Европы завершилась первая стадия — групповой турнир, по итогам которого...
  • Смотреть онлайн Чемпионат Европы 2011 (U21) &#124; Группа А &#124; 2-й тур &#124; Швейцария - Исландия
    Смотреть онлайн Чемпионат Европы 2011 (U21) &#124; Группа А &#124; 2-й тур &#124; Швейцария - Исландия
    Дата игры: 14/06/2011 Участники: Швейцария - Исландия Комментарий: русский (А.Цвечковский)...
  • Смотреть онлайн Чемпионат Европы 2011 (U21) &#124; Полуфинал &#124; Швейцария - Чехия
    Смотреть онлайн Чемпионат Европы 2011 (U21) &#124; Полуфинал &#124; Швейцария - Чехия
    Год выпуска: 2011 Вид спорта: Футбол Комментарий: Профессиональный Язык комментариев: украинский, Д.Джулай...
  • Смотреть онлайн Чемпионат Европы 2011 (U21) &#124; Группа А &#124; 1-й тур &#124; Дания - Швейцария
    Смотреть онлайн Чемпионат Европы 2011 (U21) &#124; Группа А &#124; 1-й тур &#124; Дания - Швейцария
    Дата игры: 11/06/2011 Участники: Дания - Швейцария Комментарий: русский (А.Дмитриев)...
  • Смотреть онлайн Чемпионат Европы 2011 (U21) &#124; Группа А &#124; 3-й тур &#124; Швейцария - Беларусь
    Смотреть онлайн Чемпионат Европы 2011 (U21) &#124; Группа А &#124; 3-й тур &#124; Швейцария - Беларусь
    Дата игры: 18/06/2011 Участники: Швейцария - Беларусь Комментарий: русский (П. Баранов)...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close