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Португалия - Германия 19 Июня обзор матча

Дата публикации: 19-06-2021

Португалия - Германия обзор 19.06.2021 ЧЕ-2020

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Португалия - Германия, который состоялся 19 Июня 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Европы 2020, Финальный раунд 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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