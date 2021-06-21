Финляндия - Бельгия 21 Июня обзор матча
Дата публикации: 21-06-2021
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Финляндия - Бельгия, который состоялся 21 Июня 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Европы 2020, Финальный раунд 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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