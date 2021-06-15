Аргентина - Парагвай 22 Июня обзор матча Дата публикации: 22-06-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Аргентина - Парагвай, который состоялся 22 Июня 2021 года, в рамках турнира: Кубок Америки 2021, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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Аргентина - Парагвай 22 июня прямая трансляция

Стадион: Манэ Гарринча - Национальный (Бразилиа, Бразилия), вместимость: 69432 22 Июня 2021, Вторник. 03:00 МСК. Кубок Америки, 3-тур Главный судья:... Стадион: Манэ Гарринча - Национальный (Бразилиа, Бразилия), вместимость: 69432 22 Июня 2021, Вторник. 03:00 МСК. Кубок Америки, 3-тур Главный судья:...

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