Франция - Швейцария 28 Июня обзор матча
Дата публикации: 29-06-2021
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Франция - Швейцария, который состоялся 28 Июня 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Европы 2020, 1/8 Финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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