Уругвай - Парагвай 29 Июня обзор матча Дата публикации: 29-06-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Уругвай - Парагвай, который состоялся 29 Июня 2021 года, в рамках турнира: Кубок Америки 2021, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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