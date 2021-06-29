Англия - Германия 29 Июня обзор матча
Дата публикации: 29-06-2021
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Англия - Германия, который состоялся 29 Июня 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Европы 2020, 1/8 Финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Похожие новости:
Молодежный (U-21) чемпионат Европы. Все четвертьфинальные пары
На проходящем в Венгрии и Словении финальном турнире молодежного чемпионата Европы завершилась первая стадия — групповой турнир, по итогам которого...
На проходящем в Венгрии и Словении финальном турнире молодежного чемпионата Европы завершилась первая стадия — групповой турнир, по итогам которого...
Англия – Германия обзор матча (19.11.2013)
19 ноября 2013 | Товарищеский матч 2013...
19 ноября 2013 | Товарищеский матч 2013...
Смотреть онлайн Товарищеский матч 2011 / Вердер (Германия) - Эвертон (Англия)
Дата матча: 02.08.2011 г. Вид спорта: Футбол Участники: Вердер (Германия) - Эвертон (Англия) Продолжительность: 01:57:28 Комментарий:...
Дата матча: 02.08.2011 г. Вид спорта: Футбол Участники: Вердер (Германия) - Эвертон (Англия) Продолжительность: 01:57:28 Комментарий:...
Англия - Германия (U-21) обзор матча (30.03.2015)
30 марта 2015 | Товарищеский матч 2015 ...
30 марта 2015 | Товарищеский матч 2015 ...
Чемпионат Европы 2012 / Группа B / 2-й тур / Нидерланды - Германия
Вид спорта: Футбол Участники: Нидерланды - Германия Дата/Год выпуска: 13/06/2012 Язык комментариев: Русский (Александр Ткачев)...
Вид спорта: Футбол Участники: Нидерланды - Германия Дата/Год выпуска: 13/06/2012 Язык комментариев: Русский (Александр Ткачев)...