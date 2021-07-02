Швейцария - Испания 2 Июля обзор матча Дата публикации: 02-07-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Швейцария - Испания, который состоялся 2 Июля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Европы 2020, 1/4 Финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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