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Бельгия - Италия 2 Июля обзор матча

Дата публикации: 03-07-2021

Бельгия - Италия обзор 02.07.2021 ЧЕ-2020

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Бельгия - Италия, который состоялся 2 Июля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Европы 2020, 1/4 Финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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