Чехия - Дания 3 Июля обзор матча
Дата публикации: 03-07-2021
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Чехия - Дания, который состоялся 3 Июля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Европы 2020, 1/4 Финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Похожие новости:
Чехия - Дания смотреть онлайн | Чемпионат мира 2011 | Группа D | 2-й тур
Дата матча: 02.05.2011 Вид спорта: Хоккей Комментарий: Профессиональный (двухголосый) Язык комментариев: Русский Комментаторы: Александр Ткачев,...
Дата матча: 02.05.2011 Вид спорта: Хоккей Комментарий: Профессиональный (двухголосый) Язык комментариев: Русский Комментаторы: Александр Ткачев,...
Чехия - Дания 31 мая прямая трансляция
Стадион: Олимпийский спортивный центр (Рига, Латвия), вместимость: 6000 31 Мая 2021, Понедельник. 16:15 МСК. ЧМ-2021...
Стадион: Олимпийский спортивный центр (Рига, Латвия), вместимость: 6000 31 Мая 2021, Понедельник. 16:15 МСК. ЧМ-2021...
Чемпионат Мира 2014 / Отборочный турнир / Европа / Группа B / Дания - Чехия
Год выпуска: 2012 Вид спорта: Футбол Комментарий: Профессиональный (одноголосый) Язык комментариев: украинский...
Год выпуска: 2012 Вид спорта: Футбол Комментарий: Профессиональный (одноголосый) Язык комментариев: украинский...
Чехия – Дания обзор матча (15.11.2016)
15 ноября 2016 | Товарищеский матч 2016...
15 ноября 2016 | Товарищеский матч 2016...
Чемпионат Европы 2012 / 1/4 финала / Чехия - Португалия
Вид спорта: Футбол Участники: Чехия - Португалия Дата/Год выпуска: 21.06.2012 Комментарий: русский, Роман Трушечкин...
Вид спорта: Футбол Участники: Чехия - Португалия Дата/Год выпуска: 21.06.2012 Комментарий: русский, Роман Трушечкин...