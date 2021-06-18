Бразилия - Перу 6 Июля обзор матча Дата публикации: 06-07-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Бразилия - Перу, который состоялся 6 Июля 2021 года, в рамках турнира: Кубок Америки 2021, 1/2 Финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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