Верес - Колос 24 Июля обзор матча
Дата публикации: 24-07-2021
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Верес - Колос, который состоялся 24 Июля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2021/2022, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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Верес - Колос 24 июля прямая трансляция
Стадион: Авангард (Луцк, Украина), вместимость: 12080 24 Июля 2021, Суббота. 17:00 МСК. Премьер-лига, 1-й тур...
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