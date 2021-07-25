Рома - Дебрецен 25 Июля обзор матча Дата публикации: 25-07-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Рома - Дебрецен, который состоялся 25 Июля 2021 года, в рамках турнира: Товарищеский матч 2021. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Рома - Дебрецен 25 июля прямая трансляция

Стадион: Бенито Стирпе (Фрозиноне, Италия), вместимость: 16125 25 Июля 2021, Воскресенье. 19:00 МСК. Товарищеский матч 2021... Стадион: Бенито Стирпе (Фрозиноне, Италия), вместимость: 16125 25 Июля 2021, Воскресенье. 19:00 МСК. Товарищеский матч 2021...

Ливерпуль - Рома обзор матча (23.07.2014)

23 июля 2014 | Товарищеский матч 2014... 23 июля 2014 | Товарищеский матч 2014...

Рома – Манчестер Юнайтед обзор матча (26.07.2014)

26 июля 2014 | Товарищеский матч 2014... 26 июля 2014 | Товарищеский матч 2014...

Рома – Реал Мадрид обзор матча (29.07.2014)

29 июля 2014 | Товарищеский матч 2014... 29 июля 2014 | Товарищеский матч 2014...