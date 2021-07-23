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Металлист - Рух Львов 25 Июля обзор матча

Дата публикации: 25-07-2021

Металлист - Рух Львов обзор 25.07.2021 УПЛ

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Металлист - Рух Львов, который состоялся 25 Июля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2021/2022, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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