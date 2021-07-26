Ворскла - Днепр-1 26 Июля обзор матча
Дата публикации: 26-07-2021
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Ворскла - Днепр-1, который состоялся 26 Июля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2021/2022, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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