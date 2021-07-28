Германия - Кот-д'Ивуар 28 Июля обзор матча
Дата публикации: 28-07-2021
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Германия - Кот-д'Ивуар, который состоялся 28 Июля 2021 года, в рамках турнира: Олимпийские игры 2020, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Похожие новости:
ХХХ Летние Олимпийские Игры / Волейбол / Мужчины / Группа В / 1-й тур / Россия - Германия
Вид спорта: Воллейбол Участники: Россия - Германия Дата/Год выпуска: 29.07.2012 Язык комментариев: русский, Владимир Стецко...
Вид спорта: Воллейбол Участники: Россия - Германия Дата/Год выпуска: 29.07.2012 Язык комментариев: русский, Владимир Стецко...
Германия - Кот-д'Ивуар U23 28 июля прямая трансляция
Стадион: Мияги (Рифу, Япония), вместимость: 49133 28 Июля 2021, Среда. 11:00 МСК. Олимпийские игры 2020, 3-й тур...
Стадион: Мияги (Рифу, Япония), вместимость: 49133 28 Июля 2021, Среда. 11:00 МСК. Олимпийские игры 2020, 3-й тур...
ХХХ Летние Олимпийские Игры / Олимпийское эхо / Выпуск 14-й
Год Выпуска: 11.08.2012 Участники: Денис Панкратов, Владимир Иваницкий, Родион Гатауллин, Анастасия Мыскина, Алексей Андронов, Павел Занозин Язык...
Год Выпуска: 11.08.2012 Участники: Денис Панкратов, Владимир Иваницкий, Родион Гатауллин, Анастасия Мыскина, Алексей Андронов, Павел Занозин Язык...
ХХХ Летние Олимпийские Игры / Спортивная гимнастика / Мужчины / Командные соревнования / Финал
Дата проведения: 30 июля ?2012 ?г. Комментарий: Денис Косинов Язык комментариев: русский...
Дата проведения: 30 июля ?2012 ?г. Комментарий: Денис Косинов Язык комментариев: русский...
ХХХ Летние Олимпийские Игры / Олимпийское эхо / Выпуск 11-й
Год Выпуска: 2012 Участники: Павел Занозин, Денис Панктратов, Денис Косинов, Владимир Иваницкий, Анатолий Мышкин Язык Комментария: Русский...
Год Выпуска: 2012 Участники: Павел Занозин, Денис Панктратов, Денис Косинов, Владимир Иваницкий, Анатолий Мышкин Язык Комментария: Русский...