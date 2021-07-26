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Кешля - Сочи 29 июля обзор матча

Дата публикации: 29-07-2021

Кешля - Сочи обзор 29.07.2021 Лига Европы

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Кешля - Сочи, который состоялся 29 июля 2021 года, в рамках турнира: Лига Европы 2021/2022, 2-й квалификационный раунд Ответный матч. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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