Ворскла - КуПС 29 июля обзор матча
Дата публикации: 29-07-2021
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Ворскла - КуПС, который состоялся 29 июля 2021 года, в рамках турнира: Лига Европы 2021/2022, 2-й квалификационный раунд Ответный матч. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.
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