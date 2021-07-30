Боруссия Д - Болонья 30 Июля обзор матча Дата публикации: 30-07-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Боруссия Д - Болонья, который состоялся 30 Июля 2021 года, в рамках турнира: Товарищеский матч 2021. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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Боруссия Д - Болонья 30 июля прямая трансляция

Стадион: Шнабельхольц - Кэшпоинт-Арена (Альтах, Австрия), вместимость: 8900 30 Июля 2021, Пятница. 18:00 МСК. Товарищеский матч 2021... Стадион: Шнабельхольц - Кэшпоинт-Арена (Альтах, Австрия), вместимость: 8900 30 Июля 2021, Пятница. 18:00 МСК. Товарищеский матч 2021...

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