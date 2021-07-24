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Арсенал Тула - Рубин 30 Июля обзор матча

Дата публикации: 30-07-2021

Арсенал Тула - Рубин обзор 30.07.2021 РПЛ

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Арсенал Тула - Рубин, который состоялся 30 Июля 2021 года, в рамках турнира: Российская Премьер Лига 2021/2022, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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