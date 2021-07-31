Япония - Новая Зеландия 31 Июля обзор матча Дата публикации: 31-07-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Япония - Новая Зеландия, который состоялся 31 Июля 2021 года, в рамках турнира: Олимпийские игры 2020, 1/4 Финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Япония - Новая Зеландия U23 31 июля прямая трансляция

Стадион: Касима Соккер (Касима, Япония), вместимость: 40728 31 Июля 2021, Суббота. 12:00 МСК. Олимпийские игры 2020, 1/4 Финала... Стадион: Касима Соккер (Касима, Япония), вместимость: 40728 31 Июля 2021, Суббота. 12:00 МСК. Олимпийские игры 2020, 1/4 Финала...

ХХХ Летние Олимпийские Игры / Футбол / Мужчины / Группа C / 3-й тур / Бразилия - Новая Зеландия

Год выпуска:2012 Вид спорта: Футбол Комментарий: Профессиональный (одноголосый) Язык комментариев: Украинский... Год выпуска:2012 Вид спорта: Футбол Комментарий: Профессиональный (одноголосый) Язык комментариев: Украинский...

Смотреть онлайн Олимпийские игры 2012: Беларусь - Новая Зеландия прямая трансляция

Футбол | Олимпийские игры 2012 | Мужчины. Групповой этап Смотреть онлайн Беларусь - Новая Зеландия | Прямая видео трансляция матча Начало 26.07.2012... Футбол | Олимпийские игры 2012 | Мужчины. Групповой этап Смотреть онлайн Беларусь - Новая Зеландия | Прямая видео трансляция матча Начало 26.07.2012...

Олимпиада 2012 / Мужчины / Группа С / 2-й тур / Египет - Новая Зеландия

Год Выпуска: 2012 Вид Спорта: Футбол Комментарий: Шмельков Язык Комментария: Русский (Одноголосый)... Год Выпуска: 2012 Вид Спорта: Футбол Комментарий: Шмельков Язык Комментария: Русский (Одноголосый)...