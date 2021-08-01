Ницца - Милан 31 Июля обзор матча
Дата публикации: 01-08-2021
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Ницца - Милан, который состоялся 31 Июля 2021 года, в рамках турнира: Товарищеский матч 2021. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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Ницца - Милан 31 июля прямая трансляция
Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624 31 Июля 2021, Суббота. 21:30 МСК. Товарищеский матч 2021...
Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624 31 Июля 2021, Суббота. 21:30 МСК. Товарищеский матч 2021...
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Год выпуска: 2011 Вид спорта: Футбол Комментарий: Профессиональный Язык комментариев: украинский...
Год выпуска: 2011 Вид спорта: Футбол Комментарий: Профессиональный Язык комментариев: украинский...