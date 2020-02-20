Минай - Александрия 31 Июля обзор матча
Дата публикации: 31-07-2021
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Минай - Александрия, который состоялся 31 Июля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2021/2022, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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